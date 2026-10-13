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IPR: Febrie Adriansyah Dituntut Maksimal, Kejaksaan Pulihkan Kepercayaan Publik

IPR: Febrie Adriansyah Dituntut Maksimal, Kejaksaan Pulihkan Kepercayaan Publik
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Terdakwa Febrie Adriansyah bersiap mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, antara lain melalui pembelian sejumlah aset berupa apartemen dan kendaraan yang menurut JPU menggunakan nama pihak lain. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) didorong menjatuhkan tuntutan pidana maksimal dalam kasus Febrie Adriansyah demi memberikan efek jera serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai apabila konstruksi dakwaan JPU terbukti di persidangan, maka perkara ini harus ditangani sangat serius lewat tuntutan yang mencerminkan beratnya perbuatan terdakwa.

"Penegakan hukum harus memberikan pesan bahwa jabatan strategis di institusi penegak hukum bukanlah kekebalan, apalagi instrumen untuk mencari keuntungan pribadi," ujar Iwan saat dihubungi.

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Iwan membeberkan tiga poin krusial yang harus menjadi pertimbangan utama JPU dalam menyusun tuntutan, yakni efek jera, kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan upaya pencegahan agar praktik ini tidak terulang di tubuh penegak hukum.

Menurutnya, semakin besar kekuasaan yang disalahgunakan, semakin berat pula pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung.

"Saya berpandangan JPU perlu mempertimbangkan tuntutan yang berat, bahkan maksimal apabila seluruh unsur hukum dan fakta persidangan mendukungnya. Prinsipnya, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan ketika kewenangan itu disalahgunakan," tegasnya.

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Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa keberanian Kejagung menyeret mantan pejabat tingginya hingga tahap tuntutan maksimal merupakan instrumen vital dalam membuktikan bahwa hukum tidak "tajam ke luar, tumpul ke dalam".

"Masyarakat perlu melihat bahwa institusi penegak hukum berani menindak dugaan pelanggaran di internalnya sendiri, tanpa pandang jabatan maupun kedekatan kekuasaan. Kejaksaan tidak hanya diuji dalam keberaniannya menuntut orang lain, tetapi juga dalam kesungguhannya memastikan bahwa setiap orang di dalam institusinya tunduk pada hukum yang sama," kata Iwan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) didorong menjatuhkan tuntutan pidana maksimal dalam kasus Febrie Adriansyah demi memulihkan kepercayaan publik

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