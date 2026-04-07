IPR Minta APH Selidiki Pernyataan Pengamat yang Dinilai Membahayakan Stabilitas Pemerintahan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Indonesian Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengkritisi pernyataan sejumlah pengamat politik dalam sebuah forum halalbihalal baru-baru ini.
Iwan menilai narasi yang dibangun dalam pertemuan tersebut sudah mengarah pada upaya yang membahayakan stabilitas pemerintahan.
Menurut Iwan, pernyataan yang disampaikan oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lainnya tidak lagi dikategorikan sebagai kritik membangun bagi demokrasi.
Ia melihat adanya indikasi ajakan yang berpotensi menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dari kursi kekuasaan.
“Kalau kita lihat, pernyataan ini sudah mengarah pada upaya makar, karena selain ingin menjatuhkan presiden secara terbuka, juga mengajak pihak lain,” ujar Iwan.
Ia mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan menyelidiki pernyataan tersebut guna memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum.
“Perlu dilakukan penyelidikan, termasuk menggali kemungkinan adanya dugaan makar. Ini harus didalami oleh penegak hukum,” tegasnya.
Iwan juga menilai, kritik yang berkembang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan asing maupun oligarki.
