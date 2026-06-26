IPSI Sambut Gebrakan Prabowo, Yakin Pencak Silat Menuju Olimpiade
jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Sugiono, menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin menerapkan sistem pemusatan latihan nasional (Pelatnas) secara multiyears dan berkelanjutan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi masa depan olahraga nasional, khususnya pencak silat.
Sugiono menilai, kepastian pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di level dunia.
Dengan program yang berkesinambungan, pencak silat diyakini memiliki peluang lebih besar untuk semakin dikenal masyarakat internasional.
"PB IPSI menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembinaan olahraga nasional melalui program pelatnas yang berkelanjutan dan jangka panjang," ujar Sugiono di Jakarta.
Menteri Luar Negeri RI itu menegaskan, keberhasilan membawa pencak silat ke panggung dunia tidak bisa hanya mengandalkan atlet dan pelatih.
Dibutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pendekar, diaspora, hingga komunitas pencak silat di berbagai negara.
Menurut Sugiono, langkah Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pembinaan atlet yang lebih terarah, konsisten, dan berkesinambungan.
Ketum PB IPSI Sugiono menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan sistem pelatnas multiyears.
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