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IPW Desak Prabowo Terbitkan Inpres Larangan Vape, Ini Alasannya

IPW Desak Prabowo Terbitkan Inpres Larangan Vape, Ini Alasannya
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Ilustrasi orang sedang menggunakan rokok alternatif atau vape. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk melarang penggunaan vape di lingkungan pemerintahan.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai kebijakan itu dapat menjadi langkah awal untuk menekan peredaran narkotika yang disamarkan dalam cairan rokok elektrik.

Menurut Sugeng, upaya pemberantasan narkoba yang didorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu mendapat dukungan seluruh pihak, termasuk melalui pembatasan penggunaan vape.

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“IPW mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan berupa Instruksi Presiden (Inpres) penggunaan vape di institusi pemerintahan sebelum pelarangan vape dimasukkan ke UU Narkotika dan Psikotropika,” kata Sugeng dalam keterangannya, Minggu (25/10).

Dia menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi penggunaan vape sekaligus mempersempit ruang peredaran narkotika dalam bentuk cair.

Dorongan IPW itu sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi yang menyoroti perkembangan modus peredaran narkotika melalui rokok elektrik.

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Dalam keterangannya, Suyudi menyebut perubahan bentuk narkotika dari padat menjadi cair menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum.

Cairan yang mengandung zat terlarang dapat dimasukkan ke dalam cartridge vape dan disamarkan menggunakan berbagai aroma.

IPW mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk melarang penggunaan vape di lingkungan pemerintahan

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