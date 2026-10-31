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IPW Desak Transparansi Dugaan Pelanggaran Impor 1.048 Ton Udang di Jatim

IPW Desak Transparansi Dugaan Pelanggaran Impor 1.048 Ton Udang di Jatim
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Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Ilustrasi Foto: Dok pribadi for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak transparansi proses penegakan hukum dugaan pelanggaran hukum terkait temuan 1.048 ton komoditas udang impor di wilayah Jawa Timur.

Desakan itu menyusul pembongkaran kasus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 22 September 2026 lalu, yang menaksir potensi kerugian negara mencapai Rp405,8 miliar.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan kasus itu disinyalir melibatkan dua korporasi besar dengan pemilik yang sama, yakni PT BB dan PT MP.

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Komoditas udang asal luar negeri yang seharusnya hanya menjalani proses penanganan (handling) untuk diekspor kembali (re-export), diduga kuat telah merembes dan membanjiri pasar domestik.

“Kebocoran komoditas impor ke pasar domestik ini tidak hanya merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah, tetapi juga nyata-nyata menghancurkan harga dan keberlangsungan hidup para petambak udang lokal,” kata dia.

Di sisi lain, IPW mendapatkan informasi adanya whistleblower yang telah melayangkan laporan atau pengaduan masyarakat (dumas) resmi.

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Dumas tersebut ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, serta Kejaksaan Agung. Dumas tersebut menyangkut informasi adanya indikasi praktik tindak pidana perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sudah berlangsung lama.

“Dari hasil analisis IPW, ditemukan modus operandi tindak pidana perpajakan dan TPPU yang selama ini berlangsung, diantaranya: membuat utang fiktif guna menghindari kewajiban perpajakan dan melakukan skema transaksi tunai guna menghindari pencatatan laporan keuangan,” kata Sugeng.

IPW mendesak agar adanya transparansi dalam penanganan dugaan pelanggarna impor udang di Jawa Timur.

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