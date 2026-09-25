IPW Soroti Cara Ombudsman Sidak Lapas Cibinong, Singgung Batas Kewenangan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mempertanyakan cara Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Rabu (23/9).

Sorotan tersebut muncul setelah tim Ombudsman sempat ditolak masuk ke area tertentu di dalam Lapas Cibinong.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman kemudian mengungkap dugaan keberadaan bangunan hunian dengan fasilitas menyerupai apartemen atau kluster di kawasan lapas.

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Menurut Sugeng, Ombudsman memang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Namun, dia menilai pelaksanaan pemeriksaan tetap perlu memperhatikan prosedur serta batas kewenangan lembaga tersebut.

“Memaksa masuk ini bukan kewenangan Ombudsman. Ada cara lain. Ombudsman bisa menggunakan sumber informasi dari dalam Lapas untuk memperoleh dokumentasi. Setelah itu, baru mengirim tim investigator untuk melakukan tindak lanjut,” kata Sugeng kepada wartawan, Jumat (25/9).

Sugeng mengatakan pemeriksaan terhadap dugaan fasilitas khusus bagi warga binaan seharusnya diawali dengan klarifikasi, pengumpulan informasi, pemeriksaan dokumen, dan investigasi sesuai mekanisme yang berlaku.

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Dia menilai persoalan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan temuan di lapangan, tetapi juga tata cara pemeriksaan.

“Mungkin Ombudsman mendapat laporan ada hunian istimewa di dalam Lapas bagi warga binaan. Tetapi laporan itu harus diklarifikasi lebih dulu kepada aparatur yang dilaporkan,” ujarnya.