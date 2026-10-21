IPW Soroti Kasus Polisi Tembak Polisi, 4 Anggota Polri Tewas Sepanjang 2026

jpnn.com - Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti meningkatnya kasus polisi membunuh polisi. Hingga Oktober 2026, empat anggota Polri tewas dalam insiden yang melibatkan sesama personel.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai rentetan kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal di tubuh Korps Bhayangkara.

“Pengawasan melekat sesuai Perpol Nomor 2 Tahun 2022 tidak berjalan di institusi Polri,” kata Sugeng dalam keterangannya, Rabu (21/10).

Menurut IPW, pengawasan melekat seharusnya dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan langsung untuk mencegah penyimpangan serta meningkatkan disiplin, etika, dan kinerja anggota Polri.

Kasus terbaru menimpa Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lewai, anggota Polri asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia tewas ditembak sesama anggota Polri di Markas Polairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (16/10) pagi.

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Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan kejadian tersebut. Sementara itu, Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendalami kasus penembakan tersebut dengan memeriksa dan menahan tersangka Bharada Andika Rahmadani.

Sebelum kejadian itu, anggota Polres Tanjung Jabung Timur, Brigadir Eko Winarno, meninggal dunia setelah dianiaya rekan-rekannya di kamar kosnya pada 18 Juli 2026.