Iqbaal Ramadhan Akhirnya Wujudkan Impian Masa Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Iqbaal Ramadhan akhirnya bisa mewujudkan salah satu mimpi masa kecilnya.

Dia ternyata pernah bercita-cita sebagai produser film. Impian yang telah dituliskannya sejak masih duduk di bangku sekolah itu kini menjadi kenyataan melalui film Operasi Pesta Copet.

Iqbaal Ramadhan mengatakan keinginannya untuk bekerja di balik layar sudah muncul sejak meniti karier di industri hiburan pada usia sembilan tahun.

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Menurutnya, sebuah film tidak hanya tentang aktor yang tampil di depan kamera, melainkan para pekerja di balik layar yang berperan besar dalam proses produksinya.

“Gue dari dulu memang selalu pengin kerja di balik layar,” kata Iqbal Ramadhan saat berbincang dalam podcast milik Raditya Dika baru-baru ini.

Keinginan tersebut bahkan pernah dituliskan oleh mantan personel CJR itu saat mengajukan beasiswa ke Amerika Serikat pada 2016.

Saat itu, Iqbaal Ramadhan menargetkan dirinya menjadi produser film dalam kurun waktu sepuluh tahun.

“Bahkan 2016, gue apply beasiswa waktu gue SMA, gue nulis in ten years (sepuluh tahun ke depan) saya akan kembali ke Indonesia dan bakal jadi produser film,” ujarnya.