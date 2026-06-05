Iqbaal Ramadhan Cerita Karakter Unik dalam Monster Pabrik Rambut
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iqbaal Ramadhan memerankan tokoh bernama Bona dalam film Monster Pabrik Rambut.
Dia mengatakan bahwa karakternya tersebut sangat unik dan imajinatif.
Demi menciptakan Bona, Iqbaal Ramadhan banyak berdiskusi dengan sutradara Edwin.
“Bona adalah karakter yang unik, ajaib, fantastis, dan aneh. Bentuknya berbeda tapi tetap punya keterkaitan yang penting dengan cerita yang diangkat di film ini," ungkap Iqbaal Ramadhan.
Mantan personel Coboy Junior itu menilai Bona juga menjadi simbol resistansi terhadap standar produktivitas gila-gilaan yang dipaksakan oleh sebuah sistem yang banyak terjadi saat ini dan banyak dinormalisasi.
Oleh sebab itu, Iqbaal Ramadhan mengajak penonton untuk menyaksikan film Monster Pabrik Rambut.
"Monster Pabrik Rambut adalah horor retro fantastis yang keren dari Edwin, nikmati perjalanannya,” tambah Iqbaal Ramadhan.
Film Monster Pabrik Rambut sudah mulai tayang di bioskop Indonesia sejak Kamis (4/6).
Aktor Iqbaal Ramadhan memerankan tokoh bernama Bona dalam film Monster Pabrik Rambut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Film Monster Pabrik Rambut Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini
- Monster Pabrik Rambut Sajikan Horor Fantasi Retro dengan Sinematik Berbeda
- Monster Pabrik Rambut Akhirnya Umumkan Jadwal Tayang di Bioskop
- Monster Pabrik Rambut, Kisah Horor Tentang Dunia Kerja
- Iqbaal Ramadhan dan Rachel Amanda Terlibat, Monster Pabrik Rambut World Premiere di Berlinale 2026
- Iqbaal Ramadhan Tampil Berbeda, Monster Pabrik Rambut Tayang Perdana di Berlinale 2026