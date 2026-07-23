Iqbaal Ramadhan Ungkap Pengorbanan Demi Operasi Pesta Copet

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iqbaal Ramadhan mengungkap perjuangan yang dilakukannya demi membintangi film Operasi Pesta Copet.

Berperan sebagai Ijal, dia dan pemain lainnya ternyata harus belajar teknik mencopet.

"Kami memang punya Coach Copet. Jadi dari awal, Ernest Prakasa (produser) bilang bahwa dia enggak mau kami sebagai aktornya dibantu dengan stuntman untuk adegan copetnya. Itu yang pertama," kata Iqbaal Ramadhan di XXI Plaza Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7).

"Yang kedua, Ko Ernest tidak mau adegan pencopetan itu dilakukan oleh editor film. Alias, Ko Ernest enggak mau adegannya itu cuma kayak tabrakan, terus tiba-tiba dompetnya pindah," jelasnya.

Oleh sebab itu, Iqbaal Ramadhan pun akhirnya harus belajar dengan seorang pelatih profesional yang dipanggil Coach Copet.

Dia mempelajari berbagai gerakan seperti kecepatan tangan hingga psikologi calon korban.

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"Kami enggak cuma belajar teknis, kami belajar jurus-jurus pengalihannya, mis-focus dan distraksi. Mindset mentalnya tuh beda untuk jadi pencopet," beber Iqbaal Ramadhan.

Selain belajar jadi mencopet, mantan personel Coboy Junior itu juga mengubah penampilan demi Operasi Pesta Copet.