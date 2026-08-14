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Iqbal Iskandar Pimpin Timnas Futsal Indonesia Hadapi Tim Bersejarah di Spanyol

Iqbal Iskandar Pimpin Timnas Futsal Indonesia Hadapi Tim Bersejarah di Spanyol
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Skuad Timnas futsal putra Indonesia saat menjalani pemusatan latihan di Chantada, Spanyol. Foto: Dokumenasi FFI

jpnn.com - Kapten Timnas futsal Indonesia Iqbal Iskandar memastikan rekan-rekannya dalam kondisi siap tempur menghadapi O Parrulo Ferrol.

Pemain kelahiran 23 Agustus 1996 itu menilai seluruh persiapan tim di Spanyol berjalan dengan baik.

Sejauh ini, para pemain juga telah memahami instruksi yang diberikan pelatih Hector Souto sebelum pertandingan.

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"Insyaallah teman-teman siap. Semua instruksi yang diberikan oleh Coach Hector juga sangat jelas."

"Kami sebagai pemain tinggal mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh coach," ujarnya.

Pemain asal Bogor itu enyadari hasil pertandingan bukan sesuatu yang sepenuhnya d apat dikontrol oleh pemain.

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Karena itu, fokus utama Timnas Futsal Indonesia ialah menjalankan instruksi pelatih dan menunjukkan karakter permainan yang selama ini menjadi identitas Skuad Garuda.

"Yang pasti, soal hasil kami tidak bisa mengontrol itu. Yang bisa kami lakukan adalah tampil kompetitif dan menunjukkan identitas Timnas Futsal Indonesia seperti apa," ungkap Iqbal.

Kapten Timnas futsal Indonesia, Iqbal Iskandar memastikan rekan-rekannya dalam kondisi siap tempur menghadapi O Parrulo Ferrol, Sabtu (15/8) dini hari WIB

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