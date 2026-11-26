jpnn.com - MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menambah insentif ribuan guru PPPK paruh waktu di bawah naungan pemprov setempat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan kabar baik tersebut saat menyapa para guru pada peringatan Hari Guru Nasional di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Rabu (25/11).

Iqbal bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang pernah bergaji Rp40 ribu per bulan.

Dia mengatakan para guru PPPK paruh waktu yang sebelumnya berstatus honorer memang tidak bisa langsung menerima gaji Rp2,5 juta per bulan sesuai besaran UMP pada 2026.

Alasannya, skema pendapatan guru mengacu pada aturan pemerintah pusat berdasarkan Jam Mengajar per Minggu (JJM) sebesar Rp40 ribu.

"Karena itu buat bapak ibu guru yang pernah merasakan menerima Rp40 ribu itu sebulan, saya mohon maaf. Mohon maaf betul. Mohon maaf dan mudah-mudahan bapak ibu memaafkan. Sebagai pemimpin saya mohon maaf," ujar Iqbal.

Menurut dia, guru PPPK paruh waktu yang hanya kebagian satu jam mengajar dalam sepekan otomatis hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp40 ribu per bulan. Kondisi itu terjadi di tengah tekanan anggaran daerah dua tahun terakhir ini.

"Tahun 2026 ini kita (Pemprov NTB) dikurangi dana alokasi umum dan alokasi umumnya dikurangi Rp1,2 triliun," ucapnya.