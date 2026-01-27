menu
Irak Buka Perjalanan AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan Kemenangan atas Kirgistan

Irak Buka Perjalanan AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan Kemenangan atas Kirgistan
Pemain Irak, Mustafa Ihsan Al-Bayati saat berlaga pada ajang AFC Futsal Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1) melawan Kirgistan. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Irak mengawali AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan raih kemenangan melawan Kirgistan.

Berlaga di Indonesia Arena, Selasa (27/1), skuad asuhan Joao Carlos itu menang dengan skor 4-2.

Gol kemenangan Irak tercipta melalui Salim Faisal Abed Al-Husaynat (13', 29'), Tareq Zeyad Sulaiman (17'), Mohanad Abdulhadi Naeem Albu-Mohammed (40').  

Adapun dua gol balasan Kirgistan dicetak oleh Akmataliev Bekbolot (12'), dan Kubanychov Kairat (26').  

Hasil tersebut membuat Irak untuk sementara menjadi pemimpin klasemen di Grup Piala Asia Futsal 2026.

Dijadwalkan tim berperingkat ke-43 itu akan menghadapi Korea pada Kamis (29/1) mendatang di Indonesia Arena, Jakarta.

Kirgistan harus bisa bangkit melawan Indonesia pada laga kedua.

Skuad asuhan Nurjan Djetybaev itu akan menjalani misi sulit mengingat skuad Garuda akan tampil di hadapan publik sendiri.

Irak mengawali AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan raih kemenangan melawan Kirgistan, Selasa (27/1)

