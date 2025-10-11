Irak Hanya 1 Tingkat di Atas Arab Saudi, Moosa Mendoakan Timnas Indonesia

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Indonesia vs Irak pada laga terakhir Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB.

Pelatih Timnas U-23 India Naushad Moosa mendoakan hasil terbaik untuk Timnas Indonesia saat melawan Irak, demi memperebutkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Hanya kemenangan yang membuat Indonesia melenggang ke Piala Dunia 2026.

“Saya tidak ingin memberi tahu tim nasional Indonesia cara bermain karena mereka punya pelatih yang bagus,” kata Moosa setelah timnya menang 2-1 pada pertandingan uji coba melawan Timnas U-23 Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (10/10).

“Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk tim ini dalam pertandingan melawan Irak,” kata Moosa.

Menurut Moosa, Irak adalah tim yang lebih kuat daripada Arab Saudi yang sudah mengalahkan Indonesia 3-2 pada lag pertama Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis.

Baca Juga: Mental Timnas Indonesia yang Sulit Menjelang Lawan Irak

Secara peringkat FIFA, Irak satu tingkat di atas Arab Saudi yang ada di peringkat 59 dunia.

Selain soal peringkat dunia FIFA, tim asuhan Graham Arnold itu juga selalu tangguh ketika berhadapan dengan Indonesia karena mereka memenangi lima pertandingan dari lima pertemuan dalam 12 tahun terakhir.