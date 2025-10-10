Irak Kehilangan Mesin Gol, Kabar Baik untuk Timnas Indonesia

jpnn.com - Menjelang duel hidup dan mati melawan Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak justru diterpa kabar buruk.

Penyerang andalan mereka, Aymen Hussein, dikabarkan mengalami cedera serius dan dipastikan absen dalam laga penting tersebut.

Aymen Hussein Cedera Hamstring

Kabar ini pertama kali dilaporkan media asal Timur Tengah, Al Khaleej, pada Jumat (10/10/2025).

Dalam laporannya, disebutkan bahwa Aymen mengalami cedera hamstring yang makin memburuk seusai membela klubnya, Al-Karma di pekan keempat Liga Primer Irak melawan Erbil pada 3 Oktober lalu.

"Aymen Hussein resmi keluar dari daftar pemain yang disiapkan pelatih Graham Arnold karena cedera hamstring yang makin parah," tulis Al Khaleej.

Kondisi ini tentu menjadi pukulan telak bagi skuad Irak, sekaligus kabar baik bagi Indonesia, yang selama ini dibuat repot oleh ketajaman striker berusia 28 tahun tersebut.

Sosok Berbahaya

Dalam pertemuan terakhir kedua tim di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ayman menjadi sosok pembeda.

Dia mencetak gol dari titik putih yang memastikan kemenangan Irak 2-0 atas Indonesia.