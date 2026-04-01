Irak Rebut Tiket Piala Dunia 2026, Luka Timnas Indonesia Kembali Terbuka
jpnn.com - Irak memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bolivia pada playoff antarkonfederasi.
Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu menang 2-1 di Monterrey Stadium, Meksiko, Rabu (1/4/2026).
Hasil ini membuat skuad asuhan Graham Arnold menyusul wakil Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, Uzbekistan, Qatar, dan Yordania.
Keberhasilan Irak menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia yang pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat menghadapi tim tersebut.
Saat itu, berlaga di Arab Saudi, Timnas Indonesia yang masih dilatih Patrick Kluivert kalah dengan skor 0-1 dari Aymen Hussein dan kolega.
Gol tunggal dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Zidane Iqbal pada menit ke-76, yang membuat Indonesia gagal melangkah lebih jauh.
Kekalahan tersebut sejatinya menyakitkan mengingat kontestan lainnya yakni Arab Saudi juga menembus putaran final Piala Dunia 2026 dari Grup B.
Tim berjuluk Green Falcons tersebut lolos setelah meraih kemenangan 3-2 atas Timnas Indonesia serta bermain imbang 0-0 melawan Irak.
Nestapa Timnas Indonesia di babak putaran keempat kualifikasi melihat dua lawannya yakni Arab Saudi dan Irak tembus Piala Dunia 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
