Iran-Amerika Tegang, Apa Kabar Kurs Rupiah Hari Ini?

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Jumat, bergerak menguat 19 poin atau 0,11 persen.

Mata uang garuda menjadi Rp17.896 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.915 per USD.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pergerakan rupiah dipengaruhi ketegangan antara AS dengan Iran yang meningkat.

Baca Juga: Rupiah Kembali Melemah Dipincu Ancaman Militer AS

“Muncul laporan bahwa Gedung Putih telah meminta opsi serangan militer terhadap Iran menjelang pemilu sela AS,” ungkap Josua di Jakarta, Jumat.

Kantor Berita Sputnik melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tim keamanan nasional membahas sejumlah opsi untuk melanjutkan operasi militer berskala besar terhadap Iran dalam beberapa pekan mendatang, termasuk sebelum pemilu sela AS pada 3 November 2026.

Dalam laporan NBC News yang mengutip sumber dijelaskan bahwa beberapa pejabat pemerintahan Trump membahas strategi AS terkait Iran dan Yaman di pertemuan di Camp David pekan lalu. Setelah pertemuan tersebut, militer AS menyiapkan sejumlah opsi operasional baru untuk Trump, meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil.

Jadwal terkait dimulainya kembali operasi militer berskala besar itu masih belum jelas.

Di samping itu, sentimen lainnya berasal dari ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga pada level tinggi untuk waktu yang lebih lama.