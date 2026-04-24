Iran Ancam Tutup Selat Bab al-Mandab Jika AS Terus Meningkatkan Blokade Laut

jpnn.com - TEHERAN - Iran dilaporkan akan menutup Selat Bab al-Mandab jika Amerika Serikat terus meningkatkan blokade lautnya.

Adapun Selat Bab al-Mandab merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

Kantor berita Fars, Kamis (24/4), melaporkan bahwa Iran telah mempersiapkan daftar target apabila AS dan Israel kembali menyerangnya.

Iran akan bertindak sesuai dengan langkah musuh, baik melakukan serangan balik ataupun melancarkan serangan pencegahan.

Fars juga melaporkan bahwa Iran akan menyerang pembangkit listrik serta fasilitas migas di Israel dan sekutu AS di Timur Tengah, jika fasilitas-fasilitas serupa di Iran diserang.

Apabila, serangan dari luar mengakibatkan korban di kalangan masyarakat sipil dan militer, Iran berencana menghancurkan pusat-pusat TI di Timur Tengah.

Dalam skenario serangan darat AS ke Iran, Teheran merencanakan serangan balasan dalam bentuk operasi militer bersama sekutu-sekutunya di kawasan, kemudian masyarakat di negara-negara yang memiliki pangkalan militer AS, dan menangkap personel militer AS.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah titik di Iran sehingga menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.