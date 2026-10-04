Iran Babak Belur Dibombardir Amerika & Israel, Rusia Hanya Beri Bantuan Diplomatik

jpnn.com, MOSKOW - Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Moskow membantu Iran dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel melalui upaya diplomatik serta pemblokiran resolusi DK PBB yang dapat melegitimasi serangan terhadap Teheran itu.

"Upaya diplomatik kami sangat dihargai oleh kepemimpinan Iran. Hal itu benar-benar penting, baik pernyataan politik maupun, dalam beberapa kasus, pemblokiran langsung resolusi DK PBB yang dapat melegitimasi serangan terhadap Iran oleh masyarakat internasional," kata Medvedev.

"Jika bukan bantuan langsung, lalu apa?" imbuh Medvedev dalam wawancara dengan stasiun penyiaran Iran IRIB, Sabtu.

Rusia dan Iran juga mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang pertahanan dan teknologi tinggi, kata Medvedev. Ia mencontohkan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang dibangun di Iran oleh perusahaan nuklir milik negara Rusia, Rosatom.

"Saya juga tidak bisa melewatkan kerja sama di sektor minyak. Saat ini, berkat investasi perusahaan-perusahaan Rusia, Iran memproduksi sekitar tujuh persen dari total produksi minyaknya," imbuh Medvedev. (ant/dil/jpnn)