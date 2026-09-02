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Iran Bakal Balas Serangan AS dengan Tegas

Iran Bakal Balas Serangan AS dengan Tegas
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Bendera Iran. Foto: tehrantimes.com

jpnn.com - ISTANBUL - Iran berjanji akan merespons tegas serangan Amerika Serikat. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan bahwa Teheran akan merespons “dengan tegas,” serangan terhadap sebuah rumah tinggal di Kabupaten Sirik yang menurut Iran menjadi tempat upacara pernikahan.

Dalam sebuah unggahan di X, Baqaei mengatakan lebih dari 50 pria, wanita, dan anak-anak tewas atau terluka.

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Dia menyebut serangan itu sebagai bagian dari gelombang serangan yang lebih luas di Minab, Lamerd, Qeshm, dan daerah lainnya.

“Daftar kekejaman Amerika Serikat terhadap bangsa Iran kini telah lengkap,” katanya, Rabu (2/9).

Baqaei mengutuk pemerintah dan lembaga internasional yang tetap diam atau mencoba membenarkan serangan tersebut. “Kebungkaman mereka bukanlah netralitas,” katanya.

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Dia memperingatkan bahwa mereka yang tetap diam tidak akan kebal terhadap konsekuensinya di masa depan.

Sementara itu, Komando Pusat militer AS (CENTCOM) mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan serangan terhadap target IRGC di Iran.

Iran menegaskan akan segera membalas serangan Amerika Serikat dengan sangat tegas.

Sumber ANTARA
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