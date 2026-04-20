Iran Bakal Balas Tindakan AS yang Menyita Kapal Touska

jpnn.com - MOSKOW - Iran menyatakan akan membalas tindakan Amerika Serikat yang menyita kapal Touska.

Juru Bicara Komando Militer Khatam al-Anbiya Iran menyatakan bahwa negaranya akan segera membalas aksi penyitaan kapal yang dilakukan militer AS di Teluk Oman tersebut.

"Kami memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Republik Islam Iran akan segera merespons tindakan tersebut dan membalas pembajakan bersenjata yang dilakukan militer AS ini," kata juru bicara komando militer Iran, seperti dikutip Reuters.

Sebelumnya, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi penyitaan kapal dagang Iran Touska yang berupaya menerobos blokade AS di Teluk Oman. Kapal Iran tersebut kini berada di bawah kendali AS.

Pada 13 April, Angkatan Laut AS mulai menutup semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz, yang menyumbang sekitar 20 persen dari pasokan minyak, produk minyak bumi, dan LNG global.

Washington menegaskan bahwa kapal-kapal non-Iran bebas melewati Selat Hormuz selama mereka tidak membayar bea masuk ke Teheran.

Otoritas Iran belum mengumumkan pemberlakuan bea masuk, tetapi telah membahas rencana tersebut.

Sebelumnya, militer AS mencegat sebuah kapal dagang berbendera Iran bernama Touska yang berusaha menerobos blokade angkatan laut AS di Teluk Oman, Minggu (19/4).