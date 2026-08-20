menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Iran Bakal Gunakan Senjata Lebih Presisi Jika Perang Kembali Pecah

Iran Bakal Gunakan Senjata Lebih Presisi Jika Perang Kembali Pecah

Iran Bakal Gunakan Senjata Lebih Presisi Jika Perang Kembali Pecah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - Serangan rudal oleh Iran. ANTARA/IRNA/IRGC.

jpnn.com - MOSKOW - Juru Bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Hossein Mohebi pada Kamis (20/8), mengatakan bahwa Iran telah menyiapkan senjata presisi yang lebih dahsyat jika kembali terjadi permusuhan di kawasan Timur Tengah.

"Jika perang kembali pecah, senjata yang kami gunakan tentu akan berbeda, baik dari segi generasi hulu ledak, tingkat presisi, jangkauan rudal, maupun parameter lainnya," kata Mohebi seperti dikutip kantor berita Iran Defa Press.

Pejabat senior militer Iran itu menambahkan bahwa Teheran terus meningkatkan seluruh persenjataannya dengan mengembangkan senjata yang lebih presisi, lebih destruktif, dan lebih maju secara teknologi.

Baca Juga:

Mengutip pejabat AS, CNN sebelumnya melaporkan bahwa AS beralih ke strategi "pencekikan" ekonomi secara bertahap terhadap Iran daripada mengambil tindakan militer.

Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan operasi ekonomi terhadap Iran, dan menyebutnya sebagai upaya isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta mendesak negara-negara sekutu untuk bergabung. (Antara/jpnn

IRGC menegaskan bahwa Iran akan menggunakan senjata lebih presisi jika perang kembali pecah.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI