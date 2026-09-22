Iran Bakal Jual Kapal AS & Israel yang Disita di Selat Hormuz
jpnn.com - ISTANBUL - Iran menyatakan bahwa kapal-kapal komersial yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel yang disita selama perang di Selat Hormuz dan Teluk akan dijual.
Hasil penjualan kapal-kapal itu akan disalurkan kepada keluarga yang terdampak konflik.
Kepala Pusat Pengacara pada lembaga kehakiman Iran Hassan Abdollianpour mengatakan bahwa sejumlah kapal AS dan Israel telah disita di Selat Hormuz dan Teluk berdasarkan putusan pengadilan, menurut kantor berita Mizan.
“Hasil penjualan kapal-kapal tersebut akan digunakan untuk membantu individu dan keluarga yang terdampak perang,” kata Abdollianpour.
Dia menambahkan bahwa para ahli telah mulai menilai kerusakan yang disebabkan oleh serangan AS di Provinsi Hormozgan, Iran bagian selatan, dan wilayah sekitarnya.
Adapun AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari, yang menurut Teheran menewaskan ribuan orang.
Iran merespons dengan serangan rudal dan pesawat drone ke berbagai wilayah di kawasan tersebut dan secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur strategis bagi pasokan energi. (antara/jpnn)
Iran menyatakan berencana menjual kapal-kapal AS dan Israel yang disita di Selat Hormuz.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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