Iran Bakal Menghancurkan Kedubes Israel di Timur Tengah
jpnn.com, TEHERAN - Juru bicara markas besar pusat Khatam Al-Anbiya dari komando militer Iran Ebrahim Zolfaghari mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghancurkan Kedutaan Besar (Kedubes) Israel di Timur Tengah.
Peringatan itu disampaikan jika Israel menyerang kedubes maupun fasilitas diplomatik Iran.
"Jika ada serangan atau agresi apa pun dilakukan terhadap kedutaan besar atau pusat diplomatik milik Iran, maka seluruh kedutaan besar rezim ini (Israel) di kawasan akan menjadi sasaran yang sah dari angkatan bersenjata Iran dan akan menjadi sasaran serangan," kata Zolfaghari, Sabtu.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk Teheran, hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil.
Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika di Timur Tengah. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
