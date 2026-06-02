Iran Balas Serang Kapal AS dengan Rudal Jelajah
jpnn.com - TEHERAN - Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyerang kapal Amerika Serikat-Israel MSC Sariska dengan rudal jelajah.
IRCG menyatakan tindakan itu sebagai respons atas serangan AS terhadap kapal Iran di Teluk Oman.
”Menyusul serangan agresif Angkatan Darat AS terhadap kapal Iran, Lion Star, di Teluk Oman, sebagai balasannya Angkatan Laut IRGC meluncurkan serangan rudal jelajah ke kapal AS-Israel MSC Sariska," kata IRGC seperti dikutip kantor berita Tasnim.
Menurut laporan RIA Novosti dari Teheran, Iran, Selasa, IRGC menegaskan bahwa setiap agresi AS di Selat Hormuz akan ditanggapi dengan respons yang tegas.
Pada 28 Februari, AS dan Israel secara sepihak mulai menyerang sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.
Agresi militer terhadap Iran itu menewaskan lebih dari 3.000 orang serta menimbulkan kerusakan infrastruktur.
AS dan Iran kemudian mengumumkan gencatan senjata pada 8 April.
Perundingan selanjutnya yang berlangsung di Islamabad, Pakistan.
