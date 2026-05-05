Iran Berulah, Jerman Terpaksa Kirim Kapal Penyapu Ranjau ke Hormuz

jpnn.com, BERLIN - Jerman mengerahkan kapal penyapu ranjau untuk membersihkan ranjau yang ditebar Iran secara tidak bertanggung jawab di Selat Hormuz.

Media Jerman NDR, Senin (4/5), melaporkan kapal penyapu ranjau "Fulda" berangkat dari pangkalan Kiel di Jerman utara menuju Laut Mediterania. Ada sekitar 40 personel dalam kapal tersebut, termasuk awak spesialis penyapu ranjau.

"Memang benar, Fulda, kapal penyapu ranjau, berangkat menuju Laut Mediterania, bukan ke Selat Hormuz, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dalam konferensi pers, Senin (4/5).

Menurutnya, Fulda dapat dialihkan ke Selat Hormuz untuk berpartisipasi dalam misi internasional guna menjamin keamanan navigasi.

Pistorius menepis kemungkinan Angkatan Bersenjata Republik Jerman, Bundeswehr, ikut dalam operasi militer di Timur Tengah.

Sebelumnya, Minggu (3/5), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan operasi Project Freedom yang akan membantu kapal-kapal yang terhambat di Selat Hormuz untuk keluar dari kawasan itu.

Pusat Komando AS (CENTCOM) menyatakan dukungan militer untuk operasi tersebut mencakup kapal perusak rudal berpemandu, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, sistem nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer.

Stasiun televisi milik Iran IRIB melaporkan militer Iran telah mencegah kapal Amerika melintas di Selat Hormuz dengan menghantam sebuah kapal perang menggunakan dua rudal. Namun, klaim itu dibantah CENTCOM.