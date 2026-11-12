Iran Bidik Pangkalan Militer AS di Eropa: Tidak Ada Tempat Berlindung yang Aman

jpnn.com - ISTANBUL - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengatakan setiap pangkalan militer Amerika Serikat, mulai dari kawasan Asia Barat hingga Eropa, yang terlibat dalam agresi terhadap Iran akan menjadi sasaran yang sah.

“Tidak ada jarak yang aman. Tidak ada tempat berlindung yang aman. Tidak ada kekebalan,” tulis Rezaei menyampaikan peringatan tersebut melalui media sosial X pada Rabu (11/11).

Peringatan tersebut menyusul pernyataan Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran Kioumars Heydari pada hari yang sama. Dia mengatakan Teheran siap melancarkan serangan hingga ke luar kawasan jika kembali diserang.

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Dalam wawancaranya dengan media penyiaran Iran IRIB, Heydari mengatakan pangkalan dan kepentingan AS berada dalam jangkauan rudal serta drone Iran.

Dia juga memperingatkan negara-negara yang mengizinkan pesawat militer menyerang Iran dari wilayah mereka dapat menghadapi serangan balasan.

Ketegangan antara Teheran dan Washington terus berlangsung sejak serangan sepihak AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.

Iran dan AS masih berselisih mengenai penerapan nota kesepahaman yang dicapai pada 18 Juni di Islamabad.

Perbedaan pandangan mengenai sanksi, blokade laut AS, dan pengaturan keamanan di Selat Hormuz turut menghambat upaya mengakhiri perang. (antara/jpnn)