jpnn.com - Liga Arab mengecam keras serangan terbaru Iran terhadap Bahrain. Organisasi negara-negara Arab itu menyebutnya sebagai pelanggaran terbuka terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Bahrain, serta pelanggaran hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pernyataan pada Selasa (17/11), Liga Arab memperingatkan serangan yang terus berlanjut dapat menjadi eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan, serta melemahkan upaya regional dan internasional untuk meredakan ketegangan serta mengutamakan solusi politik dan diplomatik.

Liga Arab menegaskan kembali solidaritas penuh terhadap Bahrain dan dukungannya atas langkah-langkah yang diambil negara itu sesuai dengan hukum internasional untuk melindungi keamanan, menjaga kedaulatan, serta menjamin keselamatan warga negara dan penduduknya.

Asosiasi itu juga menekankan bahwa keamanan dan stabilitas Bahrain adalah bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional Arab.

Lebih lanjut, Liga Arab menyerukan penghentian segera serangan tersebut dan mendesak Iran untuk sepenuhnya mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817 Tahun 2026.

Blok tersebut juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan resolusi tersebut demi menjaga perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. (ant/dil/jpnn)