Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Kapal Negara Sahabat

jpnn.com, IRAN - Iran telah mengizinkan kapal-kapal dari beberapa negara sahabatnya, termasuk Rusia, untuk melewati Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa izin tersebut diberikan kepada sejumlah negara yang dianggap memiliki hubungan baik dengan Teheran.

“Kami telah mengizinkan kapal-kapal dari China, Rusia, India, Pakistan, dan Irak, serta negara-negara lain yang kami anggap sahabat, untuk melewati Selat Hormuz,” kata Araghchi menurut saluran televisi satelit milik Lebanon, Al Mayadeen.

Araghchi menambahkan bahwa Teheran tidak memiliki alasan untuk mengizinkan kapal-kapal musuh melintasi jalur perairan strategis tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah tingginya ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah.

Eskalasi ketegangan di sekitar Iran telah menyebabkan blokade de facto terhadap Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Blokade itu juga berpengaruh terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut.

Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara di dunia. (Sputnik/antara/jpnn)