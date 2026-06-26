menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Iran Diduga Serang Kapal Kargo Berbendera Singapura di Selat Hormuz

Iran Diduga Serang Kapal Kargo Berbendera Singapura di Selat Hormuz

Iran Diduga Serang Kapal Kargo Berbendera Singapura di Selat Hormuz
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com - JAKARTA - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) diduga menyerang sebuah kapal kargo berbendera Singapura di Selat Hormuz.

Demikian dilaporkan The Wall Street Journal, Kamis, mengutip sejumlah pejabat dan pelaut AS.

Laporan itu menyebut AL Iran tidak mengirimkan peringatan radio apa pun terhadap kapal-kapal tersebut.

Baca Juga:

AL Iran juga tak memerintahkan mereka untuk kembali sebelum melepaskan tembakan.

Laporan The Wall Street Journal itu menyatakan tidak ada yang terluka akibat insiden tersebut, namun pusat kendali kapal itu telah rusak.

Pada Selasa, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) Arsenio Dominguez mengumumkan dimulainya evakuasi ribuan pelaut dari kapal-kapal yang terdampar di Teluk Persia, yang terganggu oleh dugaan serangan tersebut.

Baca Juga:

Dominguez mencatat bahwa kapal yang rusak itu tidak transit dalam upaya evakuasi IMO, imbuh laporan itu.

Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan pada Rabu bahwa lebih dari 70 kapal yang membawa sekitar 20 juta barel minyak telah bergerak di Selat Hormuz selama 24 jam terakhir.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) diduga menyerang sebuah kapal kargo berbendera Singapura di Selat Hormuz

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI