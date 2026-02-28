Iran Digempur AS-Israel, Dubes Rolliansyah Soemirat Ungkap Kondisi Terkini 329 WNI di Tehran
jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran memastikan sebanyak 329 WNI yang terdaftar di Iran saat ini dalam kondisi aman pasca-serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2).
Duta Besar RI untuk Iran Rolliansyah Soemirat menyatakan pihaknya telah menghubungi simpul-simpul WNI di berbagai kota tak lama setelah serangan terjadi. Hingga pukul 02.30 waktu setempat, dilaporkan tidak ada warga negara Indonesia yang merasakan ancaman langsung.
“Sejauh ini tidak ada WNI yang mengalami atau merasakan ancaman langsung,” kata Duta Besar RI untuk Iran Rolliansyah Soemirat melalui pesan suara di Jakarta, Sabtu.
Menurut Dubes Rolliansyah, setidaknya secara resmi tercatat ada sekitar 329 WNI yang melakukan lapor diri, menegaskan bahwa fokus KBRI Tehran saat ini adalah untuk terus berkomunikasi dengan seluruh WNI yang berada di Iran.
“Komunikasi ini sangat penting agar kami dapat memberikan penilaian paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan para WNI,” ujar Roy, dan menambahkan penilaian keamanan di Iran akan dilakukan KBRI Tehran berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.
KBRI pun kembali mengimbau agar seluruh WNI di Iran mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing.
Pada Sabtu (28/2), Israel dan Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan gabungan terhadap Iran. Serangan itu merupakan serangan kedua Presiden AS Donald Trump setelah serangan pertama ke Iran pada Juni 2025.
Trump menyatakan bahwa pasukan AS meluncurkan operasi militer berskala besar terhadap Iran untuk melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman atas dugaan pengembangan senjata nuklir Iran.
