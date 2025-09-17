Iran Eksekusi Mati Warganya yang Bekerja Sama dengan Israel
jpnn.com, TEHERAN - Iran mengeksekusi seorang pria yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan bekerja untuk badan intelijen asing Israel, Mossad, pada Rabu, menurut media lokal.
“Babak Shahbazi, yang dihukum karena spionase dan kerja sama keamanan dengan rezim Israel, dieksekusi hari ini setelah proses hukum dan persetujuan Mahkamah Agung yang mengonfirmasi perannya dalam pertukaran intelijen dengan operasi yang terkait Mossad,” lapor kantor berita negara IRNA.
Shahbazi, yang bekerja dalam desain dan instalasi sistem pendingin industri untuk perusahaan yang terkait dengan telekomunikasi, militer, dan institusi keamanan, diduga menawarkan untuk menjual informasi penting tentang pejabat senior Iran kepada agen Mossad yang sudah diidentifikasi bernama Esmaeil Fikri.
Fikri telah dieksekusi pada Juni 2025 karena melakukan spionase untuk Israel.
Shahbazi dituduh mengadakan pertemuan daring terenkripsi dengan agen Israel, menerima pelatihan dari Mossad, dan berupaya mengumpulkan informasi sensitif tentang pejabat senior dan fasilitas strategis.
Dalam beberapa tahun terakhir, Israel dan Iran beberapa kali mengumumkan pembongkaran jaringan mata-mata di tengah persaingan yang terus berlanjut antara kedua musuh bebuyutan tersebut. (ant/dil/jpnn)
