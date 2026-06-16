Iran Gak Menang, Cek Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 & Klasemen Semua Grup

jpnn.com - LA - Pertarungan seru di Los Angeles antara Iran vs Selandia Baru berakhir imbang.

Pada matchday 1 Grup G Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, LA, Selasa (16/6) siang WIB itu, empat gol tercipta, 2-2.

Itu menjadi hasil imbang keempat berturut-turut di Piala Dunia 2026, dimulai dari Spanyol vs Tanjung Verde 0-0, Belgia vs Mesir 1-1, Arab Saudi vs Uruguay 1-1, dan Iran vs Selandia Baru 2-2.

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Iran tampak lebih agresif, tetapi Selandia Baru bermain tenang penuh percaya diri.

fifa

Selandia Baru unggul lebih dahulu, dan juga duluan mencetak gol kedua.

Hasil yang membuat persaingan di Grup G nan jua berisi Belgia dan Mesir tampaknya ketat hingga MD3. (jpnn/fifa)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Selasa, 16/6 pukul 10.30 WIB)

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2