Iran Keluarkan Peringatan Serius, Jangan Ada Aktivitas Militer Apa Pun di Selat Hormuz

jpnn.com - ISTANBUL - Iran memberikan peringatan serius kepada militer negara-negara asing agar tidak mengintervesi Selat Hormuz.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi mengatakan Selat Hormuz bukan merupakan panggung bagi kekuatan militer negara-negara asing.

Kazem sekaligus memperingatkan agar tidak ada aktivitas militer apa pun di jalur perairan tersebut.

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"Selat Hormuz bukanlah panggung bagi kekuatan-kekuatan di luar kawasan untuk memamerkan kekuatan militer. Sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dan penjamin keamanan di selat tersebut, Iran memperingatkan agar tidak ada aktivitas militer apa pun di jalur perairan yang sensitif ini," kata Gharibabadi di platform X.

Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan unggahan Gharibabadi yang mengutip pernyataan bersama Inggris dan Prancis soal Selat Hormuz.

Dalam pernyataan itu, Inggris dan Prancis menyatakan mereka siap mengerahkan Misi Militer Multinasional yang lebih luas untuk mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Menanggapi hal itu, Gharibabadi mengatakan keamanan Selat Hormuz berada di tangan negara-negara pesisir.

"Mereka yang menciptakan krisis akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan nekat mereka. Ini adalah peringatan serius," katanya.