menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Iran Kembali Berulah, Yordania Kewalahan Menghalau Hujan Rudal

Iran Kembali Berulah, Yordania Kewalahan Menghalau Hujan Rudal

Iran Kembali Berulah, Yordania Kewalahan Menghalau Hujan Rudal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Warga Iran mengunjungi pameran rudal dan drone di Tehran, November 2025. Foto: Atta Kenare/AFP

jpnn.com, AMMAN - Angkatan Bersenjata Yordania pada Rabu menyatakan bahwa pertahanan udaranya mencegat 10 rudal balistik, tiga di antaranya jatuh di wilayah kerajaan tersebut.

"Pertahanan udara Yordania mencegat serangan yang terdiri dari 13 rudal balistik yang memasuki wilayah udara negara kami. Sebanyak 10 rudal berhasil dicegat dan dihancurkan, sementara tiga lainnya jatuh di daerah yang jauh dari permukiman penduduk," kata angkatan bersenjata dalam sebuah pernyataan.

Pada Selasa, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan bahwa Iran telah menyerang pangkalan militer AS di Yordania dengan menggunakan rudal balistik.

Baca Juga:

IRGC mengklaim serangan tersebut mengakibatkan banyak korban di kalangan personel militer AS, serta menghancurkan infrastruktur dan sejumlah helikopter militer.

Hari ini, Rabu (2/9), militer Iran juga menyerang negara tetangga yang menampung militer Amerika Serikat.

"Para pejuang pemberani dari pasukan darat IRGC, hari ini meluncurkan serangan ke markas besar dan lokasi komando AS di pangkalan Ali Al Salem di Kuwait dengan menggunakan rudal dan pesawat nirawak (drone)," demikian Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada Rabu. (ant/dil/jpnn)

Baca Juga:

Pada Selasa, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan bahwa Iran telah menyerang Yordania dengan menggunakan rudal balistik


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI