Iran Kembali Berulah, Yordania Kewalahan Menghalau Hujan Rudal

jpnn.com, AMMAN - Angkatan Bersenjata Yordania pada Rabu menyatakan bahwa pertahanan udaranya mencegat 10 rudal balistik, tiga di antaranya jatuh di wilayah kerajaan tersebut.

"Pertahanan udara Yordania mencegat serangan yang terdiri dari 13 rudal balistik yang memasuki wilayah udara negara kami. Sebanyak 10 rudal berhasil dicegat dan dihancurkan, sementara tiga lainnya jatuh di daerah yang jauh dari permukiman penduduk," kata angkatan bersenjata dalam sebuah pernyataan.

Pada Selasa, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan bahwa Iran telah menyerang pangkalan militer AS di Yordania dengan menggunakan rudal balistik.

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IRGC mengklaim serangan tersebut mengakibatkan banyak korban di kalangan personel militer AS, serta menghancurkan infrastruktur dan sejumlah helikopter militer.

Hari ini, Rabu (2/9), militer Iran juga menyerang negara tetangga yang menampung militer Amerika Serikat.

"Para pejuang pemberani dari pasukan darat IRGC, hari ini meluncurkan serangan ke markas besar dan lokasi komando AS di pangkalan Ali Al Salem di Kuwait dengan menggunakan rudal dan pesawat nirawak (drone)," demikian Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada Rabu. (ant/dil/jpnn)