Iran Kembali Bombardir Israel, Warga Gaza Kena Dampaknya
jpnn.com, TEL AVIV - Otoritas Israel pada Senin menutup semua penyeberangan ke Jalur Gaza dan menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan hingga pemberitahuan lebih lanjut menyusul serangan rudal Iran ke negara itu.
Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), sebuah unit Kementerian Pertahanan Israel, mengatakan serangkaian langkah keamanan tersebut diberlakukan setelah terjadinya serangan rudal balistik Iran.
Menurut The Times of Israel, langkah-langkah tersebut termasuk penutupan semua penyeberangan ke Gaza, penyeberangan Kerem Shalom dan Rafah, hingga pemberitahuan lebih lanjut.
COGAT mengeklaim bahwa langkah tersebut tidak akan memengaruhi situasi kemanusiaan di Gaza.
Mereka beralasan bahwa jumlah makanan yang masuk ke wilayah kantong tersebut sejak gencatan senjata dimulai telah "jauh melampaui" kebutuhan gizi penduduk berdasarkan standar PBB.
Namun, organisasi Palestina dan internasional telah berulang kali memperingatkan tentang memburuknya kondisi kelaparan di wilayah tersebut.
Para pejabat Palestina mengatakan Israel belum memenuhi komitmen utama berdasarkan perjanjian gencatan senjata, termasuk mengizinkan masuknya makanan, bantuan kemanusiaan, perlengkapan medis, bahan-bahan untuk tempat tinggal, dan peralatan rekonstruksi ke Gaza sesuai kesepakatan. (ant/dil/jpnn)
Pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza terpaksa dihentikan menyusul serangan rudal Iran ke wilayah Israel
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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