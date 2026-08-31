Iran Kembali Serang Pasukan AS di Yordania

jpnn.com - WASHINGTON - Pasukan bersenjata Iran melancarkan serangan terhadap posisi militer Amerika Serikat di Yordania. Hal itu sebagaimana dilaporkan media Rusia RIA Novosti yang mengutip sumber pejabat AS kepada Fox News.

Saluran berita itu mengungkap bahwa tidak ada kerusakan signifikan hingga saat ini, dan hampir seluruh rudal berhasil dicegat sejauh ini.

Sebelumnya, Press TV melaporkan bahwa Iran telah melepaskan tembakan rudal ke pangkalan-pangkalan militer AS di Asia Barat, serta kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz.

Selain itu, jurnalis Axios melaporkan dengan mengutip seorang pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya bahwa AS telah melancarkan serangan yang diduga menyasar peluncur rudal Iran di Pulau Larak.

AS dan Israel mulai menyerang target-target di Iran pada 28 Februari.

Kemudian, Iran memberikan serangan balasan.

Pada pertengahan Juni, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman mengenai penghentian permusuhan, tetapi tidak lama setelah itu, kedua pihak kembali saling melepaskan serangan.

Konflik tersebut hingga kini masih belum terselesaikan. (antara/jpnn)