Iran Klaim 2 Kapal Tanker Terbakar Setelah Tabrak Ranjau di Selat Hormuz
jpnn.com - TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Jumat (6/11) mengeklaim bahwa dua kapal tanker terbakar akibat terkena ranjau saat hendak melintasi wilayah perairan Selat Hormuz.
Menurut pernyataan IRGC, dua kapal tanker yang mematikan sistem navigasi dan identifikasi, dengan dukungan militer agresor Amerika, berupaya meninggalkan wilayah tersebut melalui rute yang dianggap tidak sah atau dilarang di Selat Hormuz.
"Kapal-kapal itu kemudian menabrak ranjau yang mengakibatkan kebakaran dan menghentikan laju kapal," demikian menurut pernyataan IRGC.
Selain itu, IGRC juga mengumumkan pencegatan sebuah pesawat nirawak MQ-1 milik Amerika Serikat.
Militer Iran kemudian mengeklaim telah berhasil menggagalkan aktivitas intelijen AS di sekitar Pulau Qeshm di wilayah selatan Iran.
Sebelumnya, pada 28 Februari, AS dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang memicu aksi balasan dari pihak Iran.
Meskipun sempat mereda, konflik AS-Iran hingga kini masih belum terselesaikan dan permusuhan berpotensi kembali terjadi.
Eskalasi konflik antara AS dan Iran nyaris menghentikan pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan jalur pasokan utama bagi minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair dunia.
Iran mengeklaim bahwa dua kapal tanker terbakar akibat menabrak ranjau di kawasan Selat Hormuz.
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