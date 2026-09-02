Iran Lancarkan Serangan Balasan, Sasar Pangkalan AS di Kawasan
jpnn.com - TEHERAN - Militer Iran pada Rabu (2/9), menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Irak, untuk membalas serangan mematikan AS pada sebuah acara pernikahan di negara itu. Iran balas menyerang menggunakan rudal dan pesawat nirawak atau drone.
"Sebagai tanggapan atas kejahatan ini, para pejuang pemberani dari pasukan darat IRGC, bersamaan dengan serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS di Yordania, Erbil (Irak), dan Bahrain, hari ini meluncurkan serangan ke markas besar dan lokasi komando AS di pangkalan Ali Al Salem di Kuwait dengan menggunakan rudal dan pesawat nirawak (drone)," demikian Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada Rabu (2/9).
IRGC menyebutkan bahwa sejumlah orang tewas dalam serangan tersebut.
Setidaknya lima orang tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka dalam serangan AS di sebuah acara pernikahan di Kuhestak, Sirik, yang berada di Selat Hormuz pada Selasa (1/9).
Wakil Gubernur Hormozgan Ahmad Nafisi menyebut korban luka akibat serangan ASs di wilayahnya itu melonjak menjadi 68 orang.
"Jumlah korban luka dalam serangan militer AS terhadap sebuah acara pernikahan di Kuhestak, Sirik, meningkat jadi 68," kata Nafisi dikutip kantor berita pemerintah, Selasa.
Sebelumnya, Nafisi mengatakan korban tewas dalam serangan di Kuhestak tersebut mencapai empat orang. (antara/jpnn)
Iran melancarkan serangan balasan yang menyasar pangkalan militer AS di kawasan. Balasan atas serangan AS pada sebuah acara pernikahan di Iran.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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