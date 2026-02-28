Iran Lancarkan Serangan Membabi Buta, Uni Emirat Arab Ancam Lakukan Pembalasan
jpnn.com, ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk serangan rudal Iran yang menewaskan seorang warga negara Pakistan pada Sabtu (28/2), dan memperingatkan akan adanya “konsekuensi serius” jika pelanggaran ini terus berlanjut.
Warga sipil tersebut tewas setelah tertimpa puing-puing yang berjatuhan, menurut Kementerian Pertahanan.
Seperti diketahui, Iran membalas serangan Israel dengan membombardir negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat.
Ledakan terjadi di sejumlah negara Teluk Arab, termasuk Qatar, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab.
Kantor Berita Fars Iran mengkonfirmasi bahwa negara tersebut telah melakukan serangan yang menargetkan pangkalan militer di masing-masing negara tersebut
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan bahwa setiap serangan terhadap negara-negara Teluk merupakan “serangan terhadap keamanan dan stabilitas seluruh kawasan”.
Mereka menyerukan pengekangan dan jalan menuju solusi diplomatik. (aljazeera/dil/jpnn)
Seperti diketahui, Iran membalas serangan Israel dengan membombardir negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kedubes Iran di Jakarta Dorong Pemerintah & Rakyat Indonesia Kecam AS-Zionis Israel
- Iran Kalap, Balas Serangan Israel dengan Membombardir Negara-Negara Arab
- AS-Israel Serang Iran, Kemlu RI Keluarkan Peringatan Darurat bagi WNI di Tehran
- AS-Israel Serang Tehran, Trump Serukan Rakyat Iran Bersiap Ganti Pemerintahan
- Iran Lakukan Serangan Balasan, Sirene Meraung-raung di Wilayah Israel
- AS-Israel Serang Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Lokasi Aman