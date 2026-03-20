Iran Makin Brutal, Sudah 2.000 Warga Sipil Amerika Serikat Dievakuasi dari Israel

jpnn.com, TEL AVIV - Lebih dari 2.000 warga negara AS telah kembali dari Israel ke Amerika Serikat melalui kemitraan dengan maskapai penerbangan nasional Israel, El Al Airlines, kata Departemen Luar Negeri (Deplu) AS pada Kamis.

"Departemen Luar Negeri telah bermitra dengan maskapai penerbangan El Al untuk mengatur penerbangan tanpa henti, yang ditujukan khusus untuk warga negara Amerika, dari Tel Aviv ke AS," kata Deplu dalam sebuah pernyataan.

"Penerbangan ini telah memungkinkan lebih dari 2.000 warga negara Amerika untuk kembali ke Amerika Serikat dari Israel," imbuh mereka.

Tiket untuk penerbangan repatriasi dijual dengan harga diskon untuk memastikan bahwa semua warga negara AS yang ingin meninggalkan Israel dapat melakukannya, menurut pernyataan tersebut.

Perjalanan tersebut dilakukan antara 16 dan 19 Maret, imbuh mereka.

"El Al akan terus menyediakan sebagian kursi pada semua penerbangan reguler menuju AS untuk warga Amerika yang ingin meninggalkan Israel."

"El Al telah menjadwalkan 28 penerbangan komersial ke Amerika Utara yang akan berlangsung selama 7 hari ke depan sejauh yang diizinkan oleh otoritas Israel," lanjut pernyataan tersebut.

Menurut Deplu AS, lebih dari 70.000 warga negara AS telah meninggalkan Timur Tengah sejak dimulainya operasi gabungan AS dan Israel melawan Iran.