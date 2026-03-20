Iran Mampu Lumpuhkan F-35 Jet Tempur Siluman, Militer AS Kelabakan

jpnn.com, WASHINGTON DC - Kekuatan militer Iran masih menunjukkan kedigdayaannya meski sudah dibom berkali-kali oleh militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Tidak cuma membalas, Negeri Para Mullah itu bahkan mampu melumpuhkan jet tempur F-35 milik AS.

Saat ini militer AS tengah menyelidiki F-35 yang terpaksa mendarat gara-gara terkena rudal Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran.

Selama ini pesawat buatan Lockheed Martin itu tidak hanya dikenal mematikan, tetapi juga memiliki kemampuan jelajah seperti siluman sehingga tidak terbaca radar.

Alih-alih bisa mengebom Iran, jet tempur berkursi tinggal itu justru terlacak radar dan menjadi sasaran rudal angkatan bersenjata Republik Islam tersebut.

“F-35 sedang terbang dalam misi tempur di atas Iran saat terkena serangan dan terpaksa mendarat darurat,” ujar Kapten Tim Hawkins selaku juru bicara Pusat Komando AS, Kamis (19/3/2026).

Menurut Kapten Hawkins, pesawat tempur itu bisa mendarat dengan selamat. Konon pilotnya juga dalam kondisi stabil.

“Insiden tersebut sedang dalam penyelidikan,” imbuhnya.