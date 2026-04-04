Iran Masih Bisa Merontokkan Jet Tempur AS, Ada Hadiah untuk Penemu Pilotnya

jpnn.com, TEL AVIV - Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran masih mampu menunjukkan kemampuannya meski banyak alutsistanya dihancurkan oleh serangan udara militer Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Pada Jumat (3/4/3036), tentara andalan Republik Islam itu merontokkan jet tempur AS yang masuk wilayah Iran.

Harian New York Times yang mengutip peneliti senior The Royal United Services Institute (RUSI) Justin Bronk menduga jet AS yang ditembak jatuh oleh Iran itu ialah F-15E Strike Eagle. Dugaan tersebut didasarkan pada rangkaian foto puing-puing pesawat yang diwartakan media Iran.

Menurut analisis Bronk, tanda-tanda pada material dalam foto-foto tersebut konsisten dengan bagian stabilisator vertikal jet F-15E yang digunakan oleh Skuadron Tempur ke-494 yang berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Lakenheath di Inggris.

F-15E Strike Eagle memiliki dua kru, yakni satu pilot di kursi depan dan seorang operator senjata di kursi belakang. Versi modern jet multiperan buatan McDonnell Douglas itu mencapai kisaran USD 90 juta hingga USD 100 juta.

Menurut sumber The Jerusalem Post, satu dari dua pilot itu sudah diselamatkan. “Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung untuk menemukan pilot lainnya,” ungkap sumber tersebut.

Baca Juga: Daftar Belasan Perusahaan Teknologi Amerika Serikat yang Jadi Target Iran di Kawasan

Kini baik AS maupun Iran sedang berlomba mencari pilot yang harus diselamatkan itu. Televisi milik Pemerintah Iran malah sampai mengumumkan sayembara untuk siapa pun yang bisa menemukan pilot tersebut hidup-hidup dan menyerahkannya ke IRGC.

Juru bicara Komando Operasi Militer Iran mengatakan sebuah jet tempur AS yang memasuki wilayah Negeri Para Mullah itu telah dihancurkan oleh sistem pertahanan udara canggih IRGC.