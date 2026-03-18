menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Iran Mengarahkan Serangan ke Semua Pangkalan Militer AS di Timur Tengah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi rudal Iran untuk serangan balasan terhadap sejumlah target di Israel dan pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. (ANTARA/Anadolu/py.)

jpnn.com - MOSKOW - Iran terus melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu (18/3) mengonfirmasi bahwa mereka telah melancarkan serangkaian serangan baru terhadap semua pangkalan militer AS di Timteng.

"Selama beberapa jam belakangan, serangkaian serangan kuat telah diluncurkan, dalam rangka tahap ke-62 Operasi 'Janji Sejati 4', terhadap semua pangkalan AS di kawasan," kata IRGC sebagaimana dikutip kantor berita Fars.

Baca Juga:

RIA Novosti melaporkan dari Moskow, Rabu, serangan tersebut juga diarahkan kepada "titik-titik berkumpul dan pusat dukungan tempur pihak Zionis".

IRGC menyampaikan bahwa serangan tersebut diarahkan ke pangkalan militer AS di Al-Salem, Al-Udeiri, dan Arifjan di Kuwait; Victoria di Irak; Al-Udeid di Qatar; Al-Dhafra di Uni Emirat Arab; dan Al-Azraq di Yordania.

Serangan diarahkan pula ke Armada Kelima Angkatan Laut AS di Teluk Persia, Laut Merah, dan Laut Arabia.

Baca Juga:

Serangan ke Israel ditujukan ke kota-kota Tel Aviv, Beersheba, Haifa, dan Acre, demikian pernyataan IRGC. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
