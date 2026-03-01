menu
Iran Menghantam 14 Pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah
Ilustrasi perang Israel-Iran. Ilustrator: Meta AI

jpnn.com - TEHRAN - Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran pada Sabtu (28/2) menyatakan serangan Iran menghantam 14 pangkalan Amerika Serikat yang berada di Kawasan Timur Tengah dan pusat-pusat penting Israel. Ratusan  tentara dari AS dan Israel tewas. 

"Selain pusat keamanan dan militer vital rezim Zionis, serangan juga dilakukan terhadap 14 pangkalan penting AS di kawasan. Ratusan orang dari pasukan agresor AS dan pasukan rezim [Israel] tewas," kata juru bicara markas besar tersebut.

Kantor berita Iran Tasnim yang mengutip sumber yang mengetahui informasi tersebut, melaporkan bahwa Iran telah menyerang 14 pangkalan militer AS di Timur Tengah.

Sebelumnya pada hari itu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target Iran, termasuk Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian melancarkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel dan infrastruktur militer AS di Timur Tengah. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
