Iran Merilis Aturan Baru Transit Kapal di Selat Hormuz
jpnn.com - ISTANBUL - Iran mengumumkan aturan baru yang mengatur transit kapal melalui Selat Hormuz.
Aturan baru diterbitkan Iran di tengah kebuntuan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait jalur perairan strategis tersebut, menurut laporan Press TV milik pemerintah Teheran pada Selasa (5/5).
Di bawah sistem tersebut, kapal yang akan melewati Selat Hormuz akan menerima email dari alamat yang terkait dengan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang memberitahukan mereka tentang peraturan transit.
Kapal kemudian diharuskan untuk mematuhi kerangka kerja tersebut sebelum menerima izin transit.
Langkah itu dilakukan seiring dengan semakin ketatnya kontrol Iran atas lalu lintas maritim di selat yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) global itu.
Iran telah memberlakukan kontrol yang lebih ketat terhadap navigasi di Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan gabungan yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Teheran pada 28 Februari.
Pernyataan terbaru dari para pejabat Iran menyebut bahwa kapal harus mengikuti rute yang telah ditentukan dan memperoleh izin untuk melintasi Selat Hormuz.
Di lain pihak, AS telah mengerahkan pasukan angkatan laut di wilayah tersebut untuk mendukung pelayaran komersial. (antara/jpnn)
Iran merilis atau mengumumkan aturan baru yang mengatur transit kapal melalui Selat Hormuz.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Iran Berulah, Jerman Terpaksa Kirim Kapal Penyapu Ranjau ke Hormuz
- Israel-AS Bahas Serangan Baru ke Iran
- Daftar 24 Pemain DBL All Star 2026 yang Terpilih Berangkat ke Amerika Serikat
- Iran Telah Serahkan Revisi Proposal Perdamaian kepada Amerika
- Iran Serahkan Usulan Perdamaian 14 Poin, soal Durasi Gencatan Senjata Beda dengan AS
- Trump Tegaskan AS Bakal Ambil Uranium yang Diperkaya Iran dengan Cara Apa Pun