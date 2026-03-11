menu
Iran Ogah Main di Piala Dunia 2026 Buntut Serangan AS-Israel

Iran Ogah Main di Piala Dunia 2026 Buntut Serangan AS-Israel

Iran Ogah Main di Piala Dunia 2026 Buntut Serangan AS-Israel
Skuad Iran saat mengikuti Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Foto: Dokumentasi AFC

jpnn.com, JAKARTA - Buntut dari serangan Amerika Serikat ke Timur Tengah membuat Iran menarik diri dari ajang Piala Dunia 2026.

Melansir dari Marca menyebut Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali mengungkapkan bahwa tim berjuluk Team Melli itu urung berpartisipasi pada ajang bergengsi sepak bola dunia itu.

“Mengingat rezim korup ini telah membunuh pemimpin kami, dalam keadaan apa pun kita tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026,” ujar Doyanmali.

Sejauh ini belum FIFA masih terus mencoba melakukan lobi agar Iran tetap berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Pada ajang tersebut tercatat Iran tergabung di Grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru.

Dijadwalkan skuad asuhan Amir Ghalenoei itu akan bermain di Los Angeles dan Seattle selama Piala Dunia 2026.

Menarik ditunggu kabar lanjutan dari mundurnya Iran mengingat dengan adanya pernyataan ini tentu membuat perhelatan Piala Dunia 2026 dipertaruhkan.

Iran tembus ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara Grup A pada putaran ketiga babak kualifikasi di atas Uzbekistan, Uni Emirat Arab serta Qatar. (marca/mcr16/jpnn)


Buntut dari serangan AS ke Timur Tengah membuat Menteri Olahraga Iran bakal menarik diri dari ajang Piala Dunia 2026.


Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Muhammad Naufal

