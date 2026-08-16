Iran & Oman Capai Kesepakatan Soal Peta Rute Pelayaran di Selat Hormuz

jpnn.com - ISTANBUL - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan bahwa negaranya dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz. Kesepakatan itu tercapai setelah Iran dan Oman menjalani perundingan teknis selama beberapa pekan.

Baghaei kepada Defa Press mengatakan bahwa Iran dan Oman, sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur strategis, itu telah melakukan perundingan intensif selama tiga bulan. Perundingan itu dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 18 Juni yang mengatur pembentukan jalur pelayaran aman di Selat Hormuz.

"Terlepas dari hambatan Amerika Serikat, pembicaraan telah mencapai kemajuan positif selama tiga pekan terakhir dan kesepakatan telah dicapai mengenai peta rute pelayaran," kata Baghaei, Sabtu (15/8).

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Menurut Baghaei, kesepakatan itu merupakan hasil koordinasi yang dipimpin Kementerian Luar Negeri Iran dengan melibatkan otoritas pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Baghaei mengatakan bahwa Iran dan Oman masih membahas sejumlah persoalan yang belum diselesaikan, termasuk pernyataan bersama yang akan dikeluarkan Teheran dan Muscat. "Pertukaran antara kedua negara akan terus berlanjut hingga proses tersebut selesai," ungkapnya.

Lebih lanjut dia juga menegaskan bahwa pengaturan antara Iran dan Oman merupakan kesepakatan independen kedua negara pesisir yang bertujuan menjamin keselamatan pelayaran di selat tersebut dengan tetap menghormati kedaulatan mereka.

Namun, dia mengatakan pemulihan keamanan sepenuhnya dan kembali normalnya pelayaran komersial di Selat Hormuz bergantung pada penghentian tindakan AS yang disebutnya ilegal, termasuk ancaman militer, serta blokade laut.

Iran juga menuntut kompensasi atas pelanggaran komitmen yang dilakukan AS selama dua bulan terakhir.

Perundingan tersebut merupakan bagian dari negosiasi teknis yang diluncurkan berdasarkan MoU Iran-AS. Kesepakatan itu menugaskan Teheran dan Muscat menyusun kerangka baru untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz.