Iran Punya Senjata Canggih Belum Digunakan di Medan Perang

Orang-orang menghadiri pertemuan untuk berjanji setia kepada Pemimpin Tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei di Lapangan Enghelab di Teheran, Iran, pada 9 Maret 2026. (ANTARA/Xinhua/Shadati)

jpnn.com - TEHERAN - Iran memiliki senjata canggih yang belum digunakan di medan perang dalam konfliknya dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Demikian dikatakan seorang sumber militer Iran kepada RIA Novosti.

Pada 18 Mei, dengan mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, CNN melaporkan bahwa Pentagon telah menyiapkan daftar target serangan di Iran jika Presiden AS Donald Trump memberi perintah untuk melanjutkan serangan terhadap negara tersebut.

"Kami telah memproduksi senjata canggih di dalam negeri yang belum digunakan di medan perang dan belum diuji coba," kata sumber Iran tersebut, mengomentari kesiapan Iran untuk kemungkinan serangan AS berikutnya.

Menurut sumber tersebut, Teheran tidak kekurangan aset yang siap digunakan untuk menangkis serangan.

"Dalam hal peralatan dan kemampuan pertahanan, kami tidak kekurangan apa pun yang akan menghalangi kami untuk membela negara kami.”

“Kali ini, kami tidak berniat untuk menahan diri," kata sumber tersebut. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Sumber Sputnik/RIA Novosti
