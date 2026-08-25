Iran Sangat Mengharapkan Amerika Serikat Penuhi MoU demi Selesaikan Konflik

jpnn.com, TEHERAN - Iran berharap Amerika Serikat memenuhi seluruh ketentuan dalam nota kesepahaman mengenai upaya penyelesaian konflik serta menegaskan tidak akan menyerah pada tekanan, kata Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di Teheran, Senin (24/8).

Ghalibaf, yang juga sebagai ketua tim negosiator Iran dalam negosiasi dengan AS tersebut, menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuannya dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, yang bertindak sebagai mediator antara Iran dan AS, di Teheran.

"Kami sedang berupaya untuk menerapkan ketentuan memorandum dan Amerikalah yang harus mematuhi kewajibannya berdasarkan memorandum tersebut," tulis Ghalibaf di Telegram.

Menurutnya, kegagalan AS dalam menerapkan nota kesepahaman itulah yang menghambat stabilitas di kawasan tersebut dan memicu ketidakpercayaan terhadap AS, katanya.

Ghalibaf menambahkan tekanan tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap Iran.

Iran dan AS telah menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan. Namun, tak lama setelah itu, kedua negara itu kembali saling melancarkan serangan.

Konflik tersebut masih belum terselesaikan, meskipun tidak ada lagi aksi permusuhan yang berlangsung. Namun, AS telah memutuskan untuk meningkatkan tekanan ekonominya terhadap Iran dalam upaya mengakhiri konflik tersebut dengan menciptakan kesulitan keuangan bagi Iran. (ant/dil/jpnn)